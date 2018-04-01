В МЧС опровергли информацию о задымлении в здании на Коровинском шоссе

Представители ведомства сообщили в микроблоге в Twitter об эвакуации людей, но при этом заверили, что возгорания и задымления нет.

"Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию о слабом запахе дыма по адресу Коровинское шоссе, дом 2А", − сказано в сообщении МЧС . «В целях безопасности выведены люди из здания, в самом здании возгорания и задымления нет. Обстановка на месте спокойная», − подчеркнули в ведомстве.

Как пояснили в МЧС, людей «вывели не из-за задымления в здании, а в целях безопасности».

Ранее в СМИ появилась информация о задымлении на 16-м этаже общежития на Коровинском шоссе. Из здания было эвакуировано около 100 человек.