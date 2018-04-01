Ещё
В МЧС опровергли информацию о задымлении в здании на Коровинском шоссе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС опровергли информацию о задымлении в здании на Коровинском шоссе 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Представители ведомства сообщили в микроблоге в Twitter об эвакуации людей, но при этом заверили, что возгорания и задымления нет.
"Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию о слабом запахе дыма по адресу Коровинское шоссе, дом 2А", − сказано в сообщении МЧС. «В целях безопасности выведены люди из здания, в самом здании возгорания и задымления нет. Обстановка на месте спокойная», − подчеркнули в ведомстве.
Как пояснили в МЧС, людей «вывели не из-за задымления в здании, а в целях безопасности».
Ранее в СМИ появилась информация о задымлении на 16-м этаже общежития на Коровинском шоссе. Из здания было эвакуировано около 100 человек.
Москва24: последние новости
Путин пообещал жителям Кемерова, что всех виновных в пожаре в ТЦ накажут Видео давки на лестнице во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" появилось в Сети Прокуратура проверит заявления о бездействии спасателей при пожаре в Кемерове
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой947
Китай огласил ответ на ограничения США160
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»307
Германия признала провал Tornado379
Тулееву предрекли продолжение карьеры179
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение