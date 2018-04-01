Трагедия в Кемерове: трудный разговор с президентом 

В минувшее воскресенье в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел страшный пожар: 64 жертвы, 41 из них — дети. Глубокой ночью с понедельника на вторник в аэропорту Кемерова приземлился президентский Ил-96. Распоряжение готовить самолет к вылету Владимир Путин сделал за четыре часа до этого в Кремле, когда еще не успели закончиться переговоры с эмиром Катара. Корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова — о трудном разговоре в Кузбассе.
Все встречи перенесены. Владимир Путин в Кемерове. Из аэропорта — сразу к стихийному мемориалу. Цветов от других политиков здесь не видели. Потом — в больницу, в реанимацию к 18-летнему Ивану Заварзину, который выпрыгнул из окна четвертого этажа, и к тем, кто помогал выбираться из горящего здания. У большинства диагноз: термический ожог носоглотки. Пожарного Андрея Сергеева не спасла даже спецодежда и респиратор. Такой сильной была концентрация угарного газа.
«Огромная площадь. Очень сложно добраться. Все в черном. Это же пластик. Как только была возможность в помещение зайти, мы их пошли искать», — вспоминает спасатель.
Губернатора области Амана Тулеева увидели через два дня после пожара на встрече с президентом. В 73 года главе Кузбасса держаться на ногах, похоже, трудно. Помогает полпред Сибирского округа Сергей Меняйло. На этом совещании Тулеев слово получил последним.
«Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал Тулеев.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
По словам президента, людей убили «халатность» и «разгильдяйство». Пожарную сигнализацию монтировал повар-кондитер. Она сломалась, и ее не стали чинить.
«Сигнализация не работала почему?» — спросил Путин.
«Технически не работала. Отключилась, и никто не занимался, не выяснял, почему она не работает с 19-го числа. Она просто не работала, и никто этим не занимался. Будем разбираться, почему, в первую очередь, с администрацией города», — сказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Саму «Зимнюю вишню», как сообщил Бастрыкин, соорудили из чего попало, просто переделали здание кондитерской фабрики. Проверяли объект всего раз, а должны были регулярно.
«Товарищ президент Российской Федерации! С учетом того, что там было 27 предприятий, это все объекты малого бизнеса, которые получили налоговые каникулы», — сказал глава МЧС РФ Владимир Пучков.
«Послушайте, к вопросам безопасности это не относится. Причем здесь каникулы? Вы говорите про налоговые каникулы и обеспечение безопасности. Это разные вещи», — подчеркнул Путин.
Владимир Путин тут же поручил: расследование должно быть объективным. Все виновные должны быть наказаны.
«Нужно дать правовую оценку действий каждого должностного лица. Внимательно все изучить и дать правовую оценку. Нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил — все что угодно подпишут, вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей», — заявил глава государства.
Еще за сутки до пожара в торговом центре ощущали запах гари. Но его источник искать не стали.
«Когда послушаешь о погибших детях, не плакать, а реветь хочется, а когда здесь послушаешь, что происходит, совсем другие чувства возникают», — сказал президент.
Этим поездка в Кемерово не окончилась. Побывал Путин в морге. Там же встретился с инициативной группой митингующих, которые сюда пришли, чтобы уточнить количество жертв. Кто-то распустил слухи о сотнях погибших. Все это оказалось неправдой. Но доверие к местной власти уже подорвано.
Стихийный митинг у здания областной администрации длился 11 часов. Тысячи людей громко заявили, чего хотят от губернатора: «В отставку, в отставку». Родственник погибших Игорь Востриков — один из организаторов митинга — в пожаре потерял троих детей, жену и сестру. Они находились в запертом кинозале.
«У меня жизнь оборвалась и закончилась. Я хочу справедливости. Моих детей и семью не вернуть, но чтобы в дальнейшем этого можно было бы избежать», — сказал Востриков.
Избежать ужасное. Без слез слушать невозможно. Успокаивал толпу Сергей Цивилев — новый член областного правительства. На тот момент всего 22 дня на посту вице-губернатора. И даже не заместитель по социальным вопросам, а заместитель губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку не побоялся потерять лицо и встал на колени, просил прощения.
И сегодня президент принял отставку Амана Тулеева, а временно исполняющим главы региона стал Цивилев.
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