Трагедия в Кемерове: трудный разговор с президентом

В минувшее воскресенье в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел страшный пожар: 64 жертвы, 41 из них — дети. Глубокой ночью с понедельника на вторник в аэропорту Кемерова приземлился президентский Ил-96. Распоряжение готовить самолет к вылету Владимир Путин сделал за четыре часа до этого в Кремле, когда еще не успели закончиться переговоры с эмиром Катара. Корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова — о трудном разговоре в Кузбассе.

Все встречи перенесены. Владимир Путин в Кемерове. Из аэропорта — сразу к стихийному мемориалу. Цветов от других политиков здесь не видели. Потом — в больницу, в реанимацию к 18-летнему Ивану Заварзину , который выпрыгнул из окна четвертого этажа, и к тем, кто помогал выбираться из горящего здания. У большинства диагноз: термический ожог носоглотки. Пожарного Андрея Сергеева не спасла даже спецодежда и респиратор. Такой сильной была концентрация угарного газа.

«Огромная площадь. Очень сложно добраться. Все в черном. Это же пластик. Как только была возможность в помещение зайти, мы их пошли искать», — вспоминает спасатель.

Губернатора области Амана Тулеева увидели через два дня после пожара на встрече с президентом. В 73 года главе Кузбасса держаться на ногах, похоже, трудно. Помогает полпред Сибирского округа Сергей Меняйло . На этом совещании Тулеев слово получил последним.

«Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал Тулеев.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

По словам президента, людей убили «халатность» и «разгильдяйство». Пожарную сигнализацию монтировал повар-кондитер. Она сломалась, и ее не стали чинить.

«Сигнализация не работала почему?» — спросил Путин.

Александр Бастрыкин. «Технически не работала. Отключилась, и никто не занимался, не выяснял, почему она не работает с 19-го числа. Она просто не работала, и никто этим не занимался. Будем разбираться, почему, в первую очередь, с администрацией города», — сказал председатель Следственного комитета России

Саму «Зимнюю вишню», как сообщил Бастрыкин, соорудили из чего попало, просто переделали здание кондитерской фабрики. Проверяли объект всего раз, а должны были регулярно.

Владимир Пучков. «Товарищ президент Российской Федерации! С учетом того, что там было 27 предприятий, это все объекты малого бизнеса, которые получили налоговые каникулы», — сказал глава МЧС РФ

«Послушайте, к вопросам безопасности это не относится. Причем здесь каникулы? Вы говорите про налоговые каникулы и обеспечение безопасности. Это разные вещи», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин тут же поручил: расследование должно быть объективным. Все виновные должны быть наказаны.

«Нужно дать правовую оценку действий каждого должностного лица. Внимательно все изучить и дать правовую оценку. Нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил — все что угодно подпишут, вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей», — заявил глава государства.

Еще за сутки до пожара в торговом центре ощущали запах гари. Но его источник искать не стали.

«Когда послушаешь о погибших детях, не плакать, а реветь хочется, а когда здесь послушаешь, что происходит, совсем другие чувства возникают», — сказал президент.

Этим поездка в Кемерово не окончилась. Побывал Путин в морге. Там же встретился с инициативной группой митингующих, которые сюда пришли, чтобы уточнить количество жертв. Кто-то распустил слухи о сотнях погибших. Все это оказалось неправдой. Но доверие к местной власти уже подорвано.

Стихийный митинг у здания областной администрации длился 11 часов. Тысячи людей громко заявили, чего хотят от губернатора: «В отставку, в отставку». Родственник погибших Игорь Востриков — один из организаторов митинга — в пожаре потерял троих детей, жену и сестру. Они находились в запертом кинозале.

«У меня жизнь оборвалась и закончилась. Я хочу справедливости. Моих детей и семью не вернуть, но чтобы в дальнейшем этого можно было бы избежать», — сказал Востриков.

Избежать ужасное. Без слез слушать невозможно. Успокаивал толпу Сергей Цивилев — новый член областного правительства. На тот момент всего 22 дня на посту вице-губернатора. И даже не заместитель по социальным вопросам, а заместитель губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку не побоялся потерять лицо и встал на колени, просил прощения.

И сегодня президент принял отставку Амана Тулеева, а временно исполняющим главы региона стал Цивилев.

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