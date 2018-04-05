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Путин призвал Цивилева настроиться на эффективную работу в новой должности
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Путин призвал Цивилева настроиться на эффективную работу в новой должности 

ТАСС 18 часов назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил основные вопросы развития Кемеровской области с новым временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Цивилевым. Тот в свою очередь заверил, что в Кемерове работают с каждой семьей, пострадавшей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
"Вам довелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать даже в критической ситуации, но это должно Вас настроить на эффективную работу, должно настроить и даже мобилизовать все Ваши качества положительные, а у вас их достаточно, вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно", — сказал Путин на встрече с Цивилевым.
Президент РФ выразил надежду, что жители Кузбасса почувствуют указанную характеристику нового врио, когда он в полной мере приступит к работе. Путин сообщил, что по оценкам правительства эффективность региональной команды находится на 73-м месте в целом по РФ. «То есть, вроде бы как и не такой большой показатель, но есть, совершенно очевидно, положительные тенденции в ситуации на сегодняшний день: это самообеспеченность финансами, настойчивая очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора. Все это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Кемерово является признанным лидером в промышленном освоении углей и металлургической промышленности полного цикла.
Цивилев со своей стороны отметил, что самый главный потенциал Кемеровской области — люди. «Сейчас мы вынуждены заниматься, работать индивидуально с каждой семьей, чтобы оказать помощь всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась», — сказал Цивилев.
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