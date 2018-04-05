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Эмоциональное решение: владельцы «Зимней вишни» просят не сносить все здание
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Юлия Скрипаль заговорила
Юлия Скрипаль заговорила

Эмоциональное решение: владельцы «Зимней вишни» просят не сносить все здание 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Кемерове решают судьбу сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», в котором при пожаре погибли 64 человека.
"Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос, точно говорю, что торгового центра там не будет", — заявил РИА Новости врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев.
По его словам, остатки торгового центра планируется снести. На месте сгоревшего здания может появиться, например, сквер, в котором разместят мемориал или часовню. Цивилев отметил, что решение об этом будет принято в течение месяца, и в первую очередь власти намерены учесть мнение родственников погибших.
Между тем, владельцы и арендаторы торговых помещений в «Зимней вишне» обратились к властям с просьбой не сносить все здание. Как объяснил "Интерфаксу" один из участников инициативной группы собственников Евгений Белоус, от огня пострадали только верхние этажи, остальная часть здания находится не в аварийном состоянии.
"У всех есть семьи, которые кормились с этого бизнеса. Они хотят сравнять все с землей, а нам никаких компенсаций не будет, при этом мы будем должны делать снос за свой счет. Обычно, если что-то осталось, это спасают, отстраивают, а тут решили добить погорельцев окончательно", — пояснил Евгений Белоус.
По его словам, предприниматели готовы заказывать экспертизу технического состояния здания, вложиться в реконструкцию, а также организовать на прилегающей территории монумент и парк в память о погибших.
"Если пострадавшим компенсации идут, то о нас, тех, кто создавал рабочие места и платил налоги, все забыли", — посетовал Евгений Белоус.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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