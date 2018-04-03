В Краснодаре в очередной раз эвакуировали ТРЦ «Галерея» 

Краснодар. 3 апр. — Новая Кубань. В торгово-развлекательном центре «Галерея» сегодня около 4 часов дня сработала система пожарной безопасности. В связи с этим посетители и персонал ТРЦ были оперативно эвакуированы, на место прибыли сотрудники МЧС.
Выяснилось, что тревога была ложной. При невыясненных на данный момент обстоятельствах произошло нажатие на ручной пожарный извещатель.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю напомнили жителям и гостям Кубани о том, что не стоит допускать ложного срабатывания пожарной сигнализации. Но при реальной угрозе граждане обязаны незамедлительно сообщать об этом в экстренные службы.