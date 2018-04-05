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В Краснодаре горит многоэтажка, есть пострадавшие, жильцы эвакуированы
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В Краснодаре горит многоэтажка, есть пострадавшие, жильцы эвакуированы 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Краснодар. 5 апреля — Новая Кубань. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 12:16.
На место происшествия были оперативно направлены пожарные подразделения и прибыли в течение 6 минут.
Очаг возгорания находился в квартире, расположенной на 9 этаже многоэтажного дома, расположенного на ул. Симферопольской. Площадь пожара составила 70 кв.м.
Была проведена эвакуация жильцов дома в количестве 40 человек.
Силами 28 человек личного состава и 10 единиц техники в 12:52 пожар удалось ликвидировать. На тушение были поданы 2 ствола «Дельта».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что в результате происшествия пострадал один человек:
— Ему оказывается медицинская помощь.
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 Ещё 9 источников 
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