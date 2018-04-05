В Краснодаре горит многоэтажка, есть пострадавшие, жильцы эвакуированы

Краснодар . 5 апреля — Новая Кубань. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 12:16.

На место происшествия были оперативно направлены пожарные подразделения и прибыли в течение 6 минут.

Очаг возгорания находился в квартире, расположенной на 9 этаже многоэтажного дома, расположенного на ул. Симферопольской. Площадь пожара составила 70 кв.м.

Была проведена эвакуация жильцов дома в количестве 40 человек.

Силами 28 человек личного состава и 10 единиц техники в 12:52 пожар удалось ликвидировать. На тушение были поданы 2 ствола «Дельта».

— Ему оказывается медицинская помощь.