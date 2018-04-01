В Волгограде при пожаре в частном доме эвакуировали 9 человек

Дзержинском районе Волгограда при пожаре из частного дома эвакуировали девять человек.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании на пульт пожарно-спасательной службы поступило сегодня около половины первого ночи.

— На улице Аракская в кирпичном частном доме в комнате размером 5х4 м горели вещи, — пояснили в региональном спасательном ведомстве. — Пожарные расчёты справились с возгоранием за 15 минут.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. При этом из загоревшего здания были эвакуированы девять человек.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.