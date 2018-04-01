Ещё
В Волгограде при пожаре в частном доме эвакуировали 9 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде при пожаре в частном доме эвакуировали 9 человек 

ria34.ru 1 час назад
В Дзержинском районе Волгограда при пожаре из частного дома эвакуировали девять человек.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании на пульт пожарно-спасательной службы поступило сегодня около половины первого ночи.
— На улице Аракская в кирпичном частном доме в комнате размером 5х4 м горели вещи, — пояснили в региональном спасательном ведомстве. — Пожарные расчёты справились с возгоранием за 15 минут.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет. При этом из загоревшего здания были эвакуированы девять человек.
По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
ria34.ru: последние новости
Волгоградцы зажгли свечи в память о погибших в Кемерово В России объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово После трагедии в Кемерово жителей Волгоградской области призывают бойкотировать торговые центры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»287
Германия признала провал Tornado348
Мара Багдасарян показала новые права325
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ477
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности62
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение