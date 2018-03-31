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Главу фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали до 25 мая
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Главу фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали до 25 мая 

ИД «Собеседник» 31 марта 2018
Главу фирмы-собственника сгоревшего в Кемерове ТЦ арестовали по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности.
Ранее Sobesednik.ru писал, что гендиректор компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание «Зимней вишни», Юлия Богданова заявила, что ей не докладывали о проблемах с безопасностью в ТЦ.
Как передает РИА «Новости», Заводский районный суд Кемерова, где 31 марта проходило слушание по делу о пожере в ТЦ, арестовал Юлию Богданову до 25 мая 2018 года.
Уточняется, что ей предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.
По данным СК, глава фирмы-собственника не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала никаких мер и всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей.
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