Главу фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали до 25 мая

Главу фирмы-собственника сгоревшего в Кемерове ТЦ арестовали по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее Sobesednik.ru писал, что гендиректор компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание «Зимней вишни», Юлия Богданова заявила, что ей не докладывали о проблемах с безопасностью в ТЦ.

Как передает РИА «Новости», Заводский районный суд Кемерова, где 31 марта проходило слушание по делу о пожере в ТЦ, арестовал Юлию Богданову до 25 мая 2018 года.

Уточняется, что ей предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

По данным СК, глава фирмы-собственника не раз получала от подчиненных данные о неполадках в системе противопожарной безопасности, но не предпринимала никаких мер и всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей.