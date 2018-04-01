В МЧС рассказали о некорректной работе сигнализации при пожаре в «Зимней вишне»

Ринат Еникеев. В результате, когда случился пожар, сигнал поступил к охраннику на пульт на первый этаж. «Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж. Все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы», — пояснил в интервью « Российской газете » директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС

По его словам, охраннику самому нужно было нажать на пульте кнопки оповещения, отключения эскалаторов и лифтов, однако он этого не сделал и не сообщил о пожаре в МЧС.