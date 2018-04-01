Ещё
В МЧС рассказали о некорректной работе сигнализации при пожаре в «Зимней вишне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС рассказали о некорректной работе сигнализации при пожаре в «Зимней вишне» 

Говорит Москва 1 час назад
В результате, когда случился пожар, сигнал поступил к охраннику на пульт на первый этаж. «Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж. Все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы», — пояснил в интервью «Российской газете» директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Ринат Еникеев.
По его словам, охраннику самому нужно было нажать на пульте кнопки оповещения, отключения эскалаторов и лифтов, однако он этого не сделал и не сообщил о пожаре в МЧС.
Инцидент в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошёл в минувшее воскресенье. Погибли 23 взрослых и 41 ребёнок.
Говорит Москва: последние новости
Востриков опубликовал видео первых минут пожара в «Зимней вишне» Востриков простил Цивилёва за бестактную фразу о пиаре на митинге Мониторингом ЧП в Кемерово займётся комитет Госдумы по безопасности
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»287
Германия признала провал Tornado348
Мара Багдасарян показала новые права325
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ477
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности62
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение