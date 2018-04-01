В МЧС рассказали о некорректной работе сигнализации при пожаре в «Зимней вишне» 

В результате, когда случился пожар, сигнал поступил к охраннику на пульт на первый этаж. «Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж. Все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы», — пояснил в интервью «Российской газете» директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Ринат Еникеев.
По его словам, охраннику самому нужно было нажать на пульте кнопки оповещения, отключения эскалаторов и лифтов, однако он этого не сделал и не сообщил о пожаре в МЧС.
Инцидент в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошёл в минувшее воскресенье. Погибли 23 взрослых и 41 ребёнок.