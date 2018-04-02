В Курске горел микроавтобус «Ивеко» 

Во время происшествия никто не пострадал
Ранее "Курские известия" писали о пожаре, который произошёл 31 марта в 16.53 на улице Дубровинского в Курске. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области, горел автомобиль «Ивеко». Причины происшествия пока устанавливаются, известно, что микроавтобус загорелся во время движения.
По словам очевидцев, маршрутка следовала из Курска в Кшень. В момент ЧП транспорте находился 35-летний водитель, мужчина не пострадал.
Как сообщают пользователи соцсетей, горевшая маршрутка уже появилась на сайте бесплатных объявлений. Владельцы предлагают купить автомобиль за 10 тысяч рублей.