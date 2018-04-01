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Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева
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Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев поручил выполнить все общения экс-главы региона Амана Тулеева, данные семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
«Сергей Цивилев подчеркнул, что сейчас важна не только забота о физическом здоровье пострадавших, но и об их душевном спокойствии после перенесенной трагедии. Он дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах Амана Тулеева с семьями погибших. С семьями, которые еще не были на встречах у Амана Тулеева, встретится лично Сергей Цивилев», — говорится в сообщении.
Ранее Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Глава государства принял отставку Тулеева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, из которых 41 — дети. Десятки людей пострадали. Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, детская шалость с огнём или поджог.
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