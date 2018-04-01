Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева

«Сергей Цивилев подчеркнул, что сейчас важна не только забота о физическом здоровье пострадавших, но и об их душевном спокойствии после перенесенной трагедии. Он дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах Амана Тулеева с семьями погибших. С семьями, которые еще не были на встречах у Амана Тулеева, встретится лично Сергей Цивилев», — говорится в сообщении.

Ранее Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Глава государства принял отставку Тулеева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, из которых 41 — дети. Десятки людей пострадали. Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, детская шалость с огнём или поджог.