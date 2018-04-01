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Пожар в Ленинградской области затормозил федеральную трассу
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Пожар в Ленинградской области затормозил федеральную трассу 

Мир24 22 минуты назад
Пожар в Ленинградской области привел к установлению дополнительных ограничений скорости на трассе Вологда — Новая Ладога (А114). Возгорание произошло на деревообрабатывающем заводе. В настоящее время с огнем борются пожарные.
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