Мать и двоих детей госпитализировали из-за отравления угарным газом

В Кировском районе Ленобласти мать без сознания и двоих детей в судорогах госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

Как стало известно, ночью 1 апреля в больницу Кировска в поселке Мга была доставлена 31-летняя женщина с двумя детьми — четырех и семи лет. По предварительным данным, медики диагностировали у них отравление угарным газом. На сегодняшний день их состояние оценивается как удовлетворительное.

Скорую помощь вызвал муж женщины, после того как около полуночи она потеряла сознание, а у детей начались судороги. Сам мужчина чувствовал себя нормально, хотя находился там же. Известно, что в газовой колонке горел огонь.