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Мать и двоих детей госпитализировали из-за отравления угарным газом
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Мать и двоих детей госпитализировали из-за отравления угарным газом 

Ivyborg.ru 33 минуты назад
В Кировском районе Ленобласти мать без сознания и двоих детей в судорогах госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.
Как стало известно, ночью 1 апреля в больницу Кировска в поселке Мга была доставлена 31-летняя женщина с двумя детьми — четырех и семи лет. По предварительным данным, медики диагностировали у них отравление угарным газом. На сегодняшний день их состояние оценивается как удовлетворительное.
Скорую помощь вызвал муж женщины, после того как около полуночи она потеряла сознание, а у детей начались судороги. Сам мужчина чувствовал себя нормально, хотя находился там же. Известно, что в газовой колонке горел огонь.
На место прибыли сотрудники МЧС, участковый и сотрудники газовой службы. В ходе обследования дома утечки бытового газа не обнаружено. В понедельник 2 апреля в доме будет повторно проверяться состояние газовых коммуникаций, сообщили в местной администрации.
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