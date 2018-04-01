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На окраине Саратова горит элеватор
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На окраине Саратова горит элеватор 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
В Заводском районе Саратова сегодня снова случился пожар на элеваторе. Напомним, что этотже элеватор в Заводском районе загорелся летом 2017 года, и по площади расмпостранился огонь на 4 тысячи кв. м.
В пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области сообщили АиФ-Саратов, что возгорание случилось на складе, расположенном на территории заброшенного элеватора на улице Пензенской. На месте работают 7 единиц спецтехники. В ведомстве уточнили, что площадь пожара еще уточняется. По предварительной информации, площадь пожара могла достигнуть одного гектара На месте работают спасатели, по словам которых жетв и пострадавших во время ЧП нет. И пожарные локализют пламя, чтобы не допустить распространения огня на другие строения.
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