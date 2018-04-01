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Востриков простил Цивилёва за бестактную фразу о пиаре на митинге
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Востриков простил Цивилёва за бестактную фразу о пиаре на митинге 

Говорит Москва 59 минут назад
Фото: Говорит Москва
По словам Игоря Вострикова, он не держит обиду на нового главу региона за слова «Вы пиаритесь на трагедии!», который тот произнёс на митинге после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом Востриков рассказал радиостанции «Говорит Москва».
«Они были готовы к провокациям. Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую».
Аман Тулеев сегодня досрочно покинул пост губернатора Кемеровской области. Первый заместитель Тулеева Сергей Цивилёв был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Пожар в «Зимней вишне» произошёл неделю назад. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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