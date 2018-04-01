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Кемеровчанин Востриков сказал, что простил Цивилева за фразу о пиаре
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Кемеровчанин Востриков сказал, что простил Цивилева за фразу о пиаре 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» жену, троих детей и сестру, заявил, что не держит зла на врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и простил ему фразу о пиаре на трагедии.
"Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую", — заявил Востриков в интервью радиостанции «Говорит Москва».
В воскресенье Цивилев был назначен врио главы Кузбасса в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Во вторник, 27 марта, один из участников несанкционированного митинга взял микрофон и, не представляясь, не сообщая о том, что потерял близких на пожаре, начал высказывать возмущение, не выбирая выражений. Чтобы остановить поток брани, вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сказал: «Вы спокойно разговаривайте с людьми. Вы что, хотите попиариться на горе?» В ответ Востриков прокричал, что потерял во время пожара сестру, жену и троих детей. Цивилев явно растерялся, в знак поддержки положил Вострикову руку на плечо, а в конце митинга извинился перед кемеровчанами и встал на колени.
Ряд СМИ разместили на своих ресурсах лишь фрагмент видео, начинавшийся с вопроса Цивилева, что в итоге привело к неверному толкованию ситуации. Растиражированный в соцсетях видеоролик вызвал волну народного осуждения.
Сергей Цивилев и Владимир Чернов общаются с участниками митинга в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». 27 марта 2018
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