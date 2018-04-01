На 9 просеке в Самаре 22 огнеборца ликвидировали пожар в частном доме

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 22 человек личного состава и шести единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 11:39. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.