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На 9 просеке в Самаре 22 огнеборца ликвидировали пожар в частном доме
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На 9 просеке в Самаре 22 огнеборца ликвидировали пожар в частном доме 

Волга Ньюс 17 минут назад
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 22 человек личного состава и шести единиц техники.
Возгорание ликвидировано в 11:39. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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