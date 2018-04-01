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Итоги недели: пожар в Кемерово, эхо трагедии в Кирове и ожидание весны
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Итоги недели: пожар в Кемерово, эхо трагедии в Кирове и ожидание весны 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Трагедия в Кемерово задела за живое многих и мало кого оставила равнодушным.
Напомним, что в прошлое воскресенье посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово оказались в смертельной ловушке: в здании возник пожар, люди не смогли выбраться из помещений и сгорели заживо.
По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. В результате трагедии погибли 64 человека. В связи с этим 28 марта был объявлен национальный день траура. Были отменены все увеселительные мероприятия, изменены программы, приспущены флаги. Живые цветы, игрушки и свечи стали немым прощанием страны с погибшими при пожаре.
Следствием трагедии стала тотальная проверка торговых центров по всей стране.
В Кирове в ходе подобной проверки оказалось, что только один торговый центр соответствует абсолютно всем требованиям пожарной безопасности, а 8 из 17 вообще рекомендовано закрыть. При этом, как оказалось, Киров стал рекордсменом по нарушению требований пожарной безопасности в ПФО.
Чаще всего во время проверки выявляли следующие нарушения: захламленность путей эвакуации, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности, неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.
А жизнь идет своим чередом. Так, область готовится к весне.
В ЦГМС рассказали, когда ожидают вскрытие реки Вятки в регионе. Уровень воды в Вятке во время половодья будет в пределах нормы, либо на 0,5-1 метр выше. Об этом сообщила врио начальника Кировского ЦГМС Валентина Задворных.
Готовятся к весне и «дорожники». В региональном центре определены компании, которые будут ответственными за проведение работ по ремонту дорог в 2018 году. Ими стали «Вятавтодор» и «Гордормостстрой». Именно они получат более 1 млрд рублей на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».
Добавим, что работы начнутся, когда этому будут способствовать погодные условия. Компаниям предстоит отремонтировать 82 участка автомагистралей общей протяженностью 94,9 км.
Ну и, конечно же, продолжаем с оптимизмом смотреть в будущее.
Тем более, что в 2019 году в шести районах Кировской области планируют открыть ясли. На создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях направят свыше 400 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета ОЗС по социальным вопросам, которое состоялось 28 марта. Ожидается, что ясли появятся в Кирово-Чепецке, Слободском, а также в Верхнекамском, Опаринском, Советском и Слободском районах.
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