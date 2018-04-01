Востриков опубликовал видео давки при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Игорь Востриков , потерявший при пожаре троих детей, жену и сестру, опубликовал кадры начала пожара, которые ранее были вырезаны из видео.

На записи видно, что огонь и дым распространяются по помещению. Некоторые посетители торгового центра бегут к лестнице, другие не понимают, что происходит.

Также Востриков продемонстрировал запись с другой камеры видеонаблюдения, установленной на лестничной клетке. На кадрах видно, как люди, толкаясь, покидают здание. Многие из них — с детьми.

Такая вот давка… Лестницы узкие, конечно. Те, кто эвакуировались здесь сверху — это полное безобразие. Это просто ужас. Ну сколько там? Метр, метр 20. Два варианта всего было спуститься. А другие [выходы] были, но заперты, отметил мужчина.

Востриков добавил, что выступает за реформу МЧС

Ранее Игорь Востриков показал видео эвакуации людей из кинозалов.

Крупный пожар произошел в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок.