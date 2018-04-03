В сети появилось новое видео начала пожара в Кемерово

В сети появилась новая видеозапись, на которой видно, что происходило в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово после начала пожара. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

"Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, свидетелей начала возгорания просят обратиться в СК.

Ранее было опубликовано видео эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.