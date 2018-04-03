Ещё
В сети появилось новое видео начала пожара в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети появилось новое видео начала пожара в Кемерово 

Газета.Ru 41 минуту назад
В сети появилась новая видеозапись, на которой видно, что происходило в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово после начала пожара. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.
"Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, свидетелей начала возгорания просят обратиться в СК.
Ранее было опубликовано видео эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня».
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
Газета.Ru: последние новости
СК обнаружил высоковольтные провода в батутном зале "Зимней вишни" В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели МЧС: работы на месте пожара в Кемерове могут завершить до конца суток
 Ещё 46 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность115
Стало известно о тайном счете Скрипалей114
Киевский прокурор появился на телевидении голым88
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя153
Семью Нетребко выгнали из театра37
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение