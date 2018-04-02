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Южноуралец поймал двоих детей, выпругнувших со 2 этажа при пожаре
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Южноуралец поймал двоих детей, выпругнувших со 2 этажа при пожаре 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Житель Челябинской области спас соседских детей при пожаре, сообщают в пресс-центре противопожарной службы.
ЧП произошло 1 апреля в 5:04 утра в посёлке Зауральский Еманжелинского района. В пятиэтажном доме загорелась квартира на втором этаже. Со слов соседей, в ней никто не проживал, но дверь всегда была открыта. Житель дома Алексей Фадеев почувствовал запах дыма и, эвакуировав свою мать-инвалида, стал будить соседей. Не достучавшись, он выбежал на улицу и стал кричать, чтобы разбудить соседку, квартира которой расположена рядом с загоревшейся. Узнав о пожаре, женщина сбросила из своего окна на руки Алексею сначала двухлетнюю дочь, а затем пятилетнюю. Маленькую девочку мужчина поймал, а вот при приземлении второго ребенка он поскользнулся и упал вместе с ним. При падении девочка получила ушибы и травмы. Женщина вслед за детьми тоже собиралась спрыгнуть вниз, но в этот момент прибыли пожарные, которые сняли ее с балкона.
«В настоящее время мама с пострадавшей дочкой находятся в больнице, Алексею Фадееву за неравнодушие и помощь огромное спасибо и уважение», — отмечают в ведомстве.
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