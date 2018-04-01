Ночью в Пермском крае сгорел деревянный дом с надворными постройками

Ночью 1 апреля, около 02.10, в МЧС поступило сообщение о пожаре на станции Чайковской Нытвенского района.

«В 02:10 поступило сообщение о загорании деревянного дома на улице Луговой. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — рассказали в МЧС по Пермскому краю

На то, чтобы прибыть на место и локализовать пожар, огнеборцам потребовалось семь минут. Затем ещё более часа пожарные ликвидировали горение.

В результате сгорели дом и надворные постройки, устанавливаются размер причинённого ущерба, причины пожара устанавливают.