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Ночью в Пермском крае сгорел деревянный дом с надворными постройками
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Ночью в Пермском крае сгорел деревянный дом с надворными постройками 

АиФ Пермь 51 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Ночью 1 апреля, около 02.10, в МЧС поступило сообщение о пожаре на станции Чайковской Нытвенского района.
«В 02:10 поступило сообщение о загорании деревянного дома на улице Луговой. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — рассказали в МЧС по Пермскому краю.
На то, чтобы прибыть на место и локализовать пожар, огнеборцам потребовалось семь минут. Затем ещё более часа пожарные ликвидировали горение.
В результате сгорели дом и надворные постройки, устанавливаются размер причинённого ущерба, причины пожара устанавливают.
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