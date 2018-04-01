Необходимо разрешить проверки противопожарного состояния некоторых малых предприятий даже во время надзорных каникул. С такой инициативой выступили в МЧС после пожара в торговом центре в Кемерове. Это касается тех случаев, когда малый бизнес является владельцем или арендатором объектов с массовым пребыванием людей, уточнили в ведомстве. Об этом пишет ТАСС. 25 марта в Кемерове сгорел торговый центр «Зимняя вишня», погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В здании обнаружили многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Местные чиновники ссылались на так называемые надзорные каникулы, когда бизнес временно освобождают от проверок. Сейчас по поручению Владимира Путин, инспекции торгово-развлекательных центров проходят по всей стране.