МЧС: ряд недобросовестных предприятий использует надзорные каникулы для ухода от проверок

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Отдельные бизнес-структуры уходят от ответственности и проверок, используя надзорные каникулы. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС РФ Ринат Еникеев.

"Отдельные структуры в буквальном смысле, используя лазейки в законодательстве, искусственно создают ситуацию, когда отсутствуют правовые основания для проведения надзорных мероприятий, уходят от ответственности за нарушения установленных требований", — сказал он в ходе селекторного совещания.