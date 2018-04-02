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МЧС: ряд недобросовестных предприятий использует надзорные каникулы для ухода от проверок
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МЧС: ряд недобросовестных предприятий использует надзорные каникулы для ухода от проверок 

ТАСС 2 часа назад
Фото: new-retail.ru
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Отдельные бизнес-структуры уходят от ответственности и проверок, используя надзорные каникулы. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС РФ Ринат Еникеев.
"Отдельные структуры в буквальном смысле, используя лазейки в законодательстве, искусственно создают ситуацию, когда отсутствуют правовые основания для проведения надзорных мероприятий, уходят от ответственности за нарушения установленных требований", — сказал он в ходе селекторного совещания.
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