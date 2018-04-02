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В ТЦ Удмуртии нашли более 300 нарушений противопожарной безопасности менее чем за неделю
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В ТЦ Удмуртии нашли более 300 нарушений противопожарной безопасности менее чем за неделю 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Как заявил начальник ГУ МЧС России по региону Пётр Фомин, в большинстве мест массового пребывания жителей обнаружено свыше десяти нарушений в каждом.
Среди примеров — «Медведь» (11), «Талисман» (11), «Алые паруса» (15), «Сигма» (15).
Самыми распространёнными нарушениями стали проведённая перепланировка, закрытые и захламленные эвакуационные выходы, стоянка автомобилей ближе 10 м от ТЦ, отсутствие стоянок для специальных автомобилей, расположение детских площадок выше второго этажа.
Ранее сообщалось, что прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности почти во всех крупных ТЦ Камчатки.
Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Нижнем Новгороде из-за возгорания в ТЦ эвакуировали более тысячи человек.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 19 источников 
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