В ТЦ Удмуртии нашли более 300 нарушений противопожарной безопасности менее чем за неделю

Как заявил начальник ГУ МЧС России по региону Пётр Фомин , в большинстве мест массового пребывания жителей обнаружено свыше десяти нарушений в каждом. Среди примеров — «Медведь» (11), «Талисман» (11), «Алые паруса» (15), «Сигма» (15). Самыми распространёнными нарушениями стали проведённая перепланировка, закрытые и захламленные эвакуационные выходы, стоянка автомобилей ближе 10 м от ТЦ, отсутствие стоянок для специальных автомобилей, расположение детских площадок выше второго этажа. Ранее сообщалось, что прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности почти во всех крупных ТЦ Камчатки. Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в Нижнем Новгороде из-за возгорания в ТЦ эвакуировали более тысячи человек.