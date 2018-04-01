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«Форма» лесов защищает их от пожаров
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«Форма» лесов защищает их от пожаров 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Группа американских ученых установила, что устойчивость тропических лесов к пожарам в значительной мере зависит от их конфигурации: если «форма» леса меняется, это сказывается на всей экосистеме леса, делая ее более уязвимой. Подробности исследования опубликованы в журнале Ecology Letters.
Используя спутниковые снимки, ученые обнаружили, что в естественных условиях остается постоянным соотношение площади лесного массива и длины его периметра, причем оно не зависит от климата или размера леса: оно сохранятся и для рощи размером с баскетбольную площадку, и для леса в десятки квадратных километров.
«Если лес может расти свободно во всех направлениях, мы ожидали бы увидеть круг, но получается что-то скорее древовидное, напоминающее осьминога или деформированный круг», — пояснил соавтор статьи, специалист в области компьютерных наук Вермонтского университета Лоурент Эбер-Дюфресн.
Смоделировав условия в исследованных лесах и вблизи них, авторы работы обнаружили, что на границах леса происходит постоянная «борьба» между пожарами, которые поражают покрытые травой земли вокруг и наступают на края леса, и распространением деревьев. В результате и образуется массив неровной формы. Те леса, которые по какой-либо причине приобрели вытянутую форму с бóльшим соотношением периметра и площади, исчезают или распадаются на более мелкие массивы.
Авторы статьи рассчитывают, что сделанные ими выводы помогут лучше предсказывать устойчивость как отдельных рощ, так и больших лесных массивов и в конечном итоге, сохранить тропические леса.
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