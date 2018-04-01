Новому главе Кузбассе нужно заслужить уважение людей, считают в Госдуме 

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Кузбассе нужно заслужить уважение людей и прислушиваться к той местной элите, которая болеет душой за рабочих и крестьян, считает председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, комментируя назначение врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
"Я всегда сторонник того, чтобы прислушиваться к местной элите. Конечно, к той элите, которая по-настоящему болеет душой за рабочих, за крестьян, за промышленность, за сельское хозяйство. Но видимо, элита ослабла", — заявил РИА Новости Харитонов.
Он добавил, что в Кузбассе нужно заслужить уважение и доверие населения.
"Кемеровская область — это особый регион. Там надо заслужить уважение и доверие, вместе с населением не один пуд соли съесть. Хотя Тулеев немало сделал, когда пришёл в качестве губернатора", — сказал собеседник агентства.
Парламентарий отметил, что 9 сентября жители Кузбасса выберут своего губернатора.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).