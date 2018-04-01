Ещё
Новому главе Кузбассе нужно заслужить уважение людей, считают в Госдуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новому главе Кузбассе нужно заслужить уважение людей, считают в Госдуме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Кузбассе нужно заслужить уважение людей и прислушиваться к той местной элите, которая болеет душой за рабочих и крестьян, считает председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, комментируя назначение врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
"Я всегда сторонник того, чтобы прислушиваться к местной элите. Конечно, к той элите, которая по-настоящему болеет душой за рабочих, за крестьян, за промышленность, за сельское хозяйство. Но видимо, элита ослабла", — заявил РИА Новости Харитонов.
Он добавил, что в Кузбассе нужно заслужить уважение и доверие населения.
"Кемеровская область — это особый регион. Там надо заслужить уважение и доверие, вместе с населением не один пуд соли съесть. Хотя Тулеев немало сделал, когда пришёл в качестве губернатора", — сказал собеседник агентства.
Парламентарий отметил, что 9 сентября жители Кузбасса выберут своего губернатора.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
РИА Новости: последние новости
Матвиенко призвала наказать виновных в трагедии в Кемерово В Москве эвакуировали ТЦ "Охотный ряд" из-за ложного звонка о минировании Названы наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»101
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»170
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ441
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля281
Таджикская авиакомпания остановила полеты в Россию36
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение