Новому главе Кузбассе нужно заслужить уважение людей, считают в Госдуме

Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.

"Я всегда сторонник того, чтобы прислушиваться к местной элите. Конечно, к той элите, которая по-настоящему болеет душой за рабочих, за крестьян, за промышленность, за сельское хозяйство. Но видимо, элита ослабла", — заявил РИА Новости Харитонов.

Он добавил, что в Кузбассе нужно заслужить уважение и доверие населения.

Кемеровская область — это особый регион. Там надо заслужить уважение и доверие, вместе с населением не один пуд соли съесть. Хотя Тулеев немало сделал, когда пришёл в качестве губернатора", — сказал собеседник агентства.

Парламентарий отметил, что 9 сентября жители Кузбасса выберут своего губернатора.