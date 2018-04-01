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В Канске второй день горят отходы лесопиления
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В Канске второй день горят отходы лесопиления 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Канске люди жалуются на горящие отходы лесопиления. Сразу несколько групп в социальных сетях обсуждают эту тему и выкладывают фотографии.
Речь идёт о самой большой свалке отходов лесопиления, которая находится недалеко от города, возле поворота на село Анцирь, в районе дачного массива на реке Курыш. «На месте видны множественные очаги возгорания. Пала травы нет и его не может быть в принципе, так как везде снег. Поджог осуществлен по направлению ветра, чтобы быстрей все сгорело», — пишут канцы. Свалка горит уже второй день. На место вызваны пожарные, полиция. Также люди жалуются, что многие жители, которые топят горбылём свои печи, хранят его кучами возле своих домов, что увеличивает пожароопасность в весенний период, когда снег сошёл, кругом сухая трава и дует ветер.
Все в городе ещё помнят страшный пожар в мае 2018 года, когда сгорели несколько улиц, погибли три человека.
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