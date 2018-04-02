Под угрозой пожаров и взрывов. Нижегородская область попала в список «Антистихии»

МЧС считают, что в последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Кроме того, в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 млн россиян, или 60% населения страны.

Высокий риск взрывов бытового газа в этом году эксперты прогнозируют в:

По данным МЧС, в этом году сохранится негативная динамика превышения среднемноголетних показателей по количеству взрывов и возгораний бытового газа в жилом секторе.

16 января в жилом доме в Сормовском районе произошел взрыв бытового газа. Два человека госпитализированы.

Нижегородская область также вошла в список 30 регионов, где прогнозируют высокий риск пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе в домах престарелых и инвалидов.

ЧС из-за пожаров могут угрожать соцучреждениям:

— ПФО — Пермского края, Нижегородской, Самарской областей, республики Татарстан;

Серьезный пожар вспыхнул на базе отдыха в Кстовском районе вечером 31 марта. Загорелась кровля административного здания, спасатели эвакуировали из горящего здания 29 человек, в том числе пятеро детей и 7 человек персонала. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Многим регионам, в том числе Нижегородской области будут в этом году угрожать опасные метеорологические явления и связанные с ними ЧС.

Шквалы, ливни, ураганы наиболее вероятны в этом году в:

— в Приволжском округе— в Башкирии, Пермском краях, Оренбургской и Нижегородской областях;

Прошлое лето и осень «побаловали» жителей Нижегородской области ураганами, ливнями.

Стоит опасаться высокой активности экзогенно-геологических процессов и оползней:

— в ПФО — в Нижегородской, Саратовской областях, Башкирии и Татарстане;

Один из последних оползней произошел в Нижнем Новгороде 6 июля 2017 года. Грунт сошел на Зеленском съезде и перекрыл дорогу на подъеме к площади Минина.