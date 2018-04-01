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МЧС: пожар в кемеровском ТЦ развился менее чем за минуту
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МЧС: пожар в кемеровском ТЦ развился менее чем за минуту 

ТВ Центр 26 минут назад
Фото: ТВ Центр
Пожар в кемеровском ТЦ имел лавинообразное распространение. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.
"Когда произошло возгорание, по мере распространения задымления стали срабатывать датчики дыма. Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15-17 секунд сработал датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд — в лифтовом холле", — сказал он.
Таким образом, пожар и задымление развивались стремительно в течение менее минуты. «Такое стремительное развитие пожара и задымления дали в том числе поролоновые кубики в сухом бассейне, где и возникло возгорание, а также приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара», — пояснил Еникеев.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
По словам Еникеева, МЧС после пожара в Кемерове предлагает изменить порядок проверки торговых центров, а также сделать их внезапными и регулярными.
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