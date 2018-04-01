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Здание бывшего юрфака ВГПУ подожгли бомжи?
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Здание бывшего юрфака ВГПУ подожгли бомжи? 

ТВ-МИГ 32 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Сегодня ночью центр города Владимира заволокло дымом. Около 4 часов серьезный пожар вспыхнул в доме №14 на улице Годова гора.
Год назад дореволюционная постройка была признана объектом культурного наследия. При царе здесь располагалась ночлежка «Дом дешевых квартир имени Лосева». В советское время здесь базировался химический техникум, затем сюда перевели юрфак ВГПУ.
В последние годы дом стоял пустой и привлекал внимание, как мальчишек, так и бомжей. Муниципалитет пытался продать дом за 35 млн рублей, но покупателей на него пока не нашлось.
Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Дом, видимо, подожгли, причем, сразу в нескольких местах. Прибывшие на место спасатели МЧС боролись с пожаром до 8 утра, то есть более 4 часов. На место прибыло 6 пожарных машин и 24 спасателя и 24 спасателя МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.
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