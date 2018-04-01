Кризис адекватности

Один из больших вопросов, обсуждаемых в связи с трагедией в Кемерове , звучит так: является ли она трагической случайностью или это закономерные последствия той системы управления, которая выстраивалась в стране последние восемнадцать лет?

Но мне кажется, вопрос надо ставить по-другому. Есть такая расхожая фраза: систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. В этом ключе вопрос надо ставить так: как характеризует нынешнюю систему российской власти ее реакция на то, что произошло? Конечно, пожары таких масштабов случаются не только в России

Тема Кемерово стала главной и в СМИ, и в соцсетях; ее разбирают в самых разных аспектах, поэтому даже немного странно, что в связи с ней никто не вспоминает относительно недавнюю историю с пожаром в Гренфелл Тауэр в Лондоне, где погиб 71 человек. Не вспоминают ее даже те, кто сегодня пытается оправдать власть и обвинить оппозицию в том, что она «пиарится на трагедии», хотя, казалось бы, это был бы убойный аргумент из серии «у них, на ненавистном Западе, все точно так же, как у нас», а значит, по законам нашей альтернативной патриотической логики, у нас все хорошо.

Не вспоминают — и я рискну предположить, почему. Да, действительно, у них, как и у нас, тоже могут погибнуть десятки людей на пожаре (опустим пока то обстоятельство, что в одном случае — это пожар в четырехэтажном торговом центре, а в другом — в двадцатичетырехэтажном жилом доме, откуда эвакуировать людей намного сложнее). Но на этом сходства заканчиваются.

Мы же не можем представить себе как мэр Лондона Садик Хан не появляется на месте событий, мотивируя это тем, что его кортеж может создать сложности для подъезда пожарных машин. Или как потом он заискивающим голосом говорит Терезе Мэй «великое спасибо» и извиняется за то, что «произошло на его территории», попутно называя «бузотерами» митингующих, собравшихся перед ратушей Кенсингтона. Или как Борис Джонсон сетует в эфире Би-би-си на то, что вместо соболезнований от российского правительства Москва высылает британских дипломатов, как будто соболезнований, действительно, не было, а дипломатов высылают по причине пожара.

Или как власти Лондона и других городов Великобритании проводят специально организованные траурные митинги в противовес стихийным. Поэтому, наверное, и не вспоминают наши «патриоты» про Гренфелл Тауэр. Детали картины реакции российских властей на пожар в Кемерово никак не ложатся на лондонский городской пейзаж. Зато очень гармонично они смотрятся на фоне растерянного лица «гаранта», никак не ожидавшего такого удара в промежутке между своей триумфальной победой на «выборах» и инаугурацией, и которому понадобилось больше суток, чтобы публично отреагировать на произошедшее.

Ничего не характеризует систему ярче, чем это лицо — лицо человека, которого вдруг из приятной виртуальной реальности геополитики — в той, что ракеты с ядерным двигателем бороздят просторы Манежа — выдернули в жестокий мир, где людей травят ядовитыми газами и жгут заживо, а потом собравшиеся за его начальственным столом люди, заплетающимися языками повторяя совершенно сюрреалистическое обращение «товарищ президент Российской Федерации», несут какую-то околесицу про «налоговые каникулы» и «психологию родителей».

И словно для того, чтобы ни у кого уже не оставалось никаких сомнений по поводу адекватности этой системы, на следующий же день кузбасский аксакал, политическому долголетию (в плохом смысле этого слова) которого может позавидовать и сам вышеупомянутый «гарант», половину своего десятиминутного публичного обращения жалуется на то, как ему трудно работать в условиях «травли» со стороны тех, кто «пытается нажиться на чужом горе» и «раскачивает ситуацию». К тому же он не спал трое суток. Лучше бы, действительно, пошел поспать.

Впрочем, вышеупомянутая система состоит не только из «товарища президента» и людей за его столом. Она состоит и из всех нас, большая часть которых несколько дней назад проголосовала за то, чтобы система и дальше оставалась такой, какая она есть. За то, чтобы она и дальше реагировала неадекватно. Так может быть, такая реакция всех устраивает?

Ведь никто же не выбросил из окна телевизор, ну или, хотя бы, не перестал смотреть «Россию» после того, как один из ведущих этого телеканала сразу же по окончании короткого сюжета о пожаре в Кемерове начал возбужденно смаковать свое любимое слово «пепел», предлагая его в качестве названия для новой ракеты. Да, устраивает. Но только до того момента, пока кризис адекватности системы, проявившийся на фоне очередного пожара, наводнения, утечки токсичных газов или теракта, не коснется нас лично. Вот тогда и наступает неожиданное прозрение. Тогда каких масштабов должна быть катастрофа, чтобы прозрели все?