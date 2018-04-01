Ещё
Востриков показал пропавшие кадры пожара в «Зимней вишне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Востриков показал пропавшие кадры пожара в «Зимней вишне» 

Дни.ру 51 минуту назад
Фото: Дни.ру
Жителю Кемерово Игорю Вострикову, который потерял всю семью во время пожара в «Зимней вишне», удалось получить эксклюзивные кадры с камер наблюдения. Он опубликовал в Сети фрагменты видео, которые были вырезаны из предыдущих записей.
Активист вел прямую трансляцию на своей странице в социальной cети Instagram. «Полное видео, как распространялся пожар. Он начнется вот с этого помещения», — указывает Востриков на экран монитора.
Ничего необычного на вырезанных кадрах обнаружить не удалось. Остается только гадать, зачем этот фрагмент был удален из предыдущих роликов. «Видите, по времени, уже начали выбегать оттуда люди, уже ярче стало, они эвакуируются. А через 10 секунд ровно то, что вы видели», — комментирует Востриков.
Огонь распространился практически моментально. Похоже, что пламя фактически ползло по потолку и быстро охватило огромную площадь. «Как вы видите, спустя ровно минуту уже ничего не было (видно — Прим. ред.)», — заключил активист.
Всего в распоряжении Вострикова оказалось порядка 20 записей камер видеонаблюдения из «Зимней вишни». Более подробное видео он обещал опубликовать позже.
Напомним, возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» произошло днем 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека. По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел. Как писали Dni.Ru, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку из-за пожара.
Дни.ру: последние новости
Востриков после беседы с Тулеевым заявил о заговоре майданщиков Кормухина назвала трагедию в Кемерово терактом против Путина Владелец "Зимней вишни" спрятался и выплатил 200 миллионов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ351
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»36
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля94
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»497
В Домодедово девушка избила пограничника105
Видео
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение