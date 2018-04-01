Цивилев пообещал наказать виновных в пожаре в Кемерово

«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание. Будет предоставлена вся информация, чтобы наказать виновных», — заявил он.

Цивилев также подчеркнул, что реализует все инициативы и решения по развитию региона. «Убежден, что только в диалоге с людьми мы сможем укрепить благосостояние жителей области, обеспечить их безопасность, заложить основу для развития новых поколений кемеровчан», — заключил он.

Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля, после отставки Амана Тулеева . Он также присутствовал на митинге, который проходил около городской администрации Кемерова. Извиняясь перед родственниками погибших, Цивилев встал на колени.

Аман Тулеев возглавлял область с 1997 года. Требования его отставки усиливались из-за состояния здоровья губернатора, которому трудно стоять без посторонней помощи, и его реплик в адрес участников митинга после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Он заявил, что на него пришли не родственники погибших, а посторонние люди, и назвал их «бузотерами».

Пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.