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В центре Казани упал строительный кран
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В центре Казани упал строительный кран 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 1 апр — РИА Новости. Строительный кран, управляемый с земли, упал на стройплощадке в центре Казани в воскресенье утром, пострадавших и разрушений нет, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.
"В 08.45 мск поступило сообщение о падении строительного крана на строительной площадке в Казани по улице Тукая, 31. Пострадавших нет. Повреждений зданий тоже нет", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, стрела крана упала в нескольких сантиметрах от стены стоящего рядом здания. По предварительным данным, с помощью крана КБ-325 (высота 20 метров, стрела — 35 метров) велось строительство административного здания комбината бытового обслуживания. Управлялся кран с земли выносным пультом управления.
"Убирать упавший кран будет строительная компания генподрядчика. Предварительная причина падения — нарушение баланса башенного крана при опускании груза", — отмечает ведомство.
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