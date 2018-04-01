Около 2 тыс. светодиодных светильников нового поколения установят в домах Новогиреево до конца года

Около 2 тыс. светодиодных светильников нового поколения установят в жилых домах столичного района Новогиреево в 2018 г. в рамках кампании по энергосбережению. Об этом сообщает пресс-служба управы района.

«В управлении ГБУ «Жилищник» района Новогиреево находится 286 многоквартирных домов. На 2018 г. запланирована установка светодиодных светильников нового поколения в количестве 2 тыс. штук», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к настоящему моменту в рамках реализации программы по энергосбережению в районе в 284 домах установлены узлы учета тепловой энергии; в 246 — установлены приборы учета горячей воды, а в 283 домах — приборы учета холодной воды. 20 многоквартирных домов в Новогиреево оборудованы автоматизированными узлами управления системами централизованного отопления. В жилых домах района заменили больше 2 тыс. окон, расположенных в местах общего пользования, на энергосберегающие стеклопакеты.