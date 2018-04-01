В частном секторе в Ленинском районе Воронежа за вечер сгорели два авто

В частном секторе в Ленинском районе Воронежа за вечер 31 марта сгорели сразу два транспортных средства с разницей в несколько часов.

Сообщение о возгорании микроавтобуса Renault Trafic на улице Онежской поступило на пульт ГУ МЧС по региону в 18:08. На пожаре обошлось без пострадавших, но минивэн сгорел дотла. А в 22:36 загорелась легковушка ВАЗ-2107 на улице Лейтенанта Дзотова — и также машина прогорела полностью.

В обоих случаях огонь тушили восемь спасателей и два пожарных расчета. Причина инцидентов устанавливается.