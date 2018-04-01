Ещё
В частном секторе в Ленинском районе Воронежа за вечер сгорели два авто
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В частном секторе в Ленинском районе Воронежа за вечер сгорели два авто 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В частном секторе в Ленинском районе Воронежа за вечер 31 марта сгорели сразу два транспортных средства с разницей в несколько часов.
Сообщение о возгорании микроавтобуса Renault Trafic на улице Онежской поступило на пульт ГУ МЧС по региону в 18:08. На пожаре обошлось без пострадавших, но минивэн сгорел дотла. А в 22:36 загорелась легковушка ВАЗ-2107 на улице Лейтенанта Дзотова — и также машина прогорела полностью.
В обоих случаях огонь тушили восемь спасателей и два пожарных расчета. Причина инцидентов устанавливается.
АиФ: последние новости
В Тамбове мужчина погиб под колёсами Nissan Almera В Липецке проверят торговые центры после трагедии в Кемерово Александр Гусев: «Страшная трагедия в Кемерове не должна повториться»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»164
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов335
Мара Багдасарян показала новые права72
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»241
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ450
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение