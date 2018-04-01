Пожарные локализовали возгорание на складе под Петербургом

Пожарные локализовали возгорание на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорском районе под Петербургом . Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. На борьбу с огнем было брошено 47 человек личного состава экстренных служб и 17 единиц техники. К месту происшествия были немедленно были направлены дежурные смены 61, 116, 117, 118 пожарно-спасательных

подразделений.