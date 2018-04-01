Пожарные локализовали возгорание на складе под Петербургом 

Пожарные локализовали возгорание на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорском районе под Петербургом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. На борьбу с огнем было брошено 47 человек личного состава экстренных служб и 17 единиц техники. К месту происшествия были немедленно были направлены дежурные смены 61, 116, 117, 118 пожарно-спасательных
подразделений.
Деревообрабатывающее предприятие загорелось в деревне Чудцы Бокситогорского района Ленинградской области около семи часов утра. На месте происшествия работают спасатели, а также добровольная пожарная команда поселка Ефимовский