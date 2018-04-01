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Площадь пожара под Петербургом увеличилась
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Площадь пожара под Петербургом увеличилась 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Площадь пожара на складе деревообрабатывающего завода ООО «ММ‐Ефимовский» в Бокситогорском районе Ленинградской области возросла. Пожар с изначальных 400 распространился на 2000 квадратных метров. Об этом сообщил сайт телеканала «Рен‐ТВ».
О погибших и пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало. В борьбу с огнем вступили 47 человек личного состава экстренных служб и 17 единиц техники. «К месту происшествия немедленно были направлены дежурные смены 61, 116, 117, 118 пожарно-спасательных подразделений», уточнили в МЧС.
На подмогу спасателям отправлены дополнительные пожарные расчеты. О локализации пожара сообщений пока нет.
Деревообрабатывающее предприятие загорелось в деревне Чудцы Бокситогорского района Ленинградской области около семи часов утра. На месте происшествия работают спасатели, а также добровольная пожарная команда поселка Ефимовский
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