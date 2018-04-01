Пожар на деревообрабатывающем складе под Петербургом охватил 2000 кв. м

Склад деревообратывающего предприятия горит в Бокситогорском районе Ленинградской области . Площадь пожара в поселке Чудцы достигла 2000 кв. м, очевидцы в соцсетях публикуют фото и видео с места возгорания.

"Пожар возник в поселке Чудцы, на складе предприятия «ММ-Ефимовский». Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности, отмечает ТАСС

На месте работают пожарные подразделения. Данных о пострадавших нет.

В Ленинградской области #горит один из крупнейших в России лесопильных заводов. 1000кв метров. У #пожара второй уровень сложности, где очаг — неизвестно. Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Но полыхает сильно.

A post shared by КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ (@news_ksn) on Apr 1, 2018 at 1:20am PDT По данным правительства Ленинградской области, в деревне Чудцы находится крупное деревообрабатывающее предприятие, ООО «ММ-Ефимовский», которое открылось в 2009 году. Объем инвестиций в этот совместный проект австрийской компании Mayr-Melnhof Holz Gmbh и группы ЛСР составил 80 млн евро.

Годовая мощность завода после вывода на итоговые показатели должна составить более 650 тыс. куб. м входящего круглого леса, выход готовой продукции — 350 тыс. куб. м пиломатериалов в год.