Пожар на деревообрабатывающем складе под Петербургом охватил 2000 кв. м 

На месте работают пожарные подразделения. Данных о пострадавших нет.

A post shared by КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ (@news_ksn) on Apr 1, 2018 at 1:20am PDT По данным правительства Ленинградской области, в деревне Чудцы находится крупное деревообрабатывающее предприятие, ООО «ММ-Ефимовский», которое открылось в 2009 году. Объем инвестиций в этот совместный проект австрийской компании Mayr-Melnhof Holz Gmbh и группы ЛСР составил 80 млн евро.