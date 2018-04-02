Два автомобиля горели в Нижегородской области в минувшие сутки

В обоих случаях причиной пожаров стала неисправность элементов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В начале четвертого утра поступило сообщение о возгорании автомобиля «Волга» в Рабочем переулке в поселке Шатки. Площадь пожара составила один квадратных метр. С огнем боролись девять человек, привлекалось четыре единицы техники.

Спустя несколько часов, в 7.37 аналогичный случай произошел в деревне Сидорово Городецкого района. Там загорелся автомобиль ВАЗ. С огнем удалось справиться одному пожарному и одной единице техники. Автомобиль обгорел на площади три квадратных метра.

Напомним, в тот же день во время пожара в Починковском районе погиб пенсионер.