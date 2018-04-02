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Два автомобиля горели в Нижегородской области в минувшие сутки
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Два автомобиля горели в Нижегородской области в минувшие сутки 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
В обоих случаях причиной пожаров стала неисправность элементов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В начале четвертого утра поступило сообщение о возгорании автомобиля «Волга» в Рабочем переулке в поселке Шатки. Площадь пожара составила один квадратных метр. С огнем боролись девять человек, привлекалось четыре единицы техники.
Спустя несколько часов, в 7.37 аналогичный случай произошел в деревне Сидорово Городецкого района. Там загорелся автомобиль ВАЗ. С огнем удалось справиться одному пожарному и одной единице техники. Автомобиль обгорел на площади три квадратных метра.
Напомним, в тот же день во время пожара в Починковском районе погиб пенсионер.
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