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Баня и автомобиль горели ночью 1 апреля в Нижегородской области
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Баня и автомобиль горели ночью 1 апреля в Нижегородской области 

Newsroom24 57 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, около половины второго ночи в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании бани в Навашине. В результате пожара сгорела кровля бани и внутренняя отделка. Общая площадь, пройденная огнем, составила 15 кв. метров. В ликвидации возгорания были задействованы семь пожарных и две единицы техники.
В 03:11 поступило сообщение о возгорании автомобиля в рабочем поселке Шатки. В результате пожара сгорел автомобиль. Площадь возгорания составила 1 кв. метр. В ликвидации пожара были задействованы девять пожарных и четыре единицы техники.
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