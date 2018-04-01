Баня и автомобиль горели ночью 1 апреля в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, около половины второго ночи в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании бани в Навашине. В результате пожара сгорела кровля бани и внутренняя отделка. Общая площадь, пройденная огнем, составила 15 кв. метров. В ликвидации возгорания были задействованы семь пожарных и две единицы техники.

В 03:11 поступило сообщение о возгорании автомобиля в рабочем поселке Шатки. В результате пожара сгорел автомобиль. Площадь возгорания составила 1 кв. метр. В ликвидации пожара были задействованы девять пожарных и четыре единицы техники.