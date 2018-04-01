Деревообрабатывающий завод горит в Ленинградской области

Об этом сообщает Лайф. Площадь пожара превысила уже 1000 кв. метров, очаг возгорания находится на территории склад. На место уже прибыли спасатели. По данным телеканала РЕН ТВ, в результате ЧП никто не пострадал.