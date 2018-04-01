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Деревообрабатывающий завод горит в Ленинградской области
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Деревообрабатывающий завод горит в Ленинградской области 

Авторадио 53 минуты назад
Об этом сообщает Лайф. Площадь пожара превысила уже 1000 кв. метров, очаг возгорания находится на территории склад. На место уже прибыли спасатели. По данным телеканала РЕН ТВ, в результате ЧП никто не пострадал.
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