Ночной пожар в Сосновском районе тушили шесть часов

Сотрудники экстренных служб почти шесть часов тушили пожар в деревне Костыли Сосновского района, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, 1 апреля в 1:49 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля, гаража и надворных построек. Ликвидировать пожар удалось только к 7:30. В тушении участвовали в общей сложности 20 сотрудников областной противопожарной службы и МЧС , а также восемь единиц техники. Причины возгорания предстоит установить специалистам.