В Саратовской области горят сауны и бани

Саратовской области участились пожары в банях и саунах. Так, сегодня, 1 апреля в 01 ч. 24 м. поступило сообщение о загорании бани по адресу: Энгельский район, поселок Прибрежный. ообщили АиФ-Саратов ГУ МЧС региона, площадь пожара составила 20 кв. метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, еловека почти час.

А в 00 ч. 03 м. пожарные выдвинулись по тревоге в Духовницкое, на ул. Пугачева. Там тоже горела баня. Площадь пожара составила 6 кв. метров. Причина устанавливается.