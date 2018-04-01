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В Саратовской области горят сауны и бани
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В Саратовской области горят сауны и бани 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области участились пожары в банях и саунах. Так, сегодня, 1 апреля в 01 ч. 24 м. поступило сообщение о загорании бани по адресу: Энгельский район, поселок Прибрежный. ообщили АиФ-Саратов в ГУ МЧС региона, площадь пожара составила 20 кв. метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, еловека почти час.
А в 00 ч. 03 м. пожарные выдвинулись по тревоге в Духовницкое, на ул. Пугачева. Там тоже горела баня. Площадь пожара составила 6 кв. метров. Причина устанавливается.
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