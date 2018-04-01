Из горящего общежития в Сланцах спасли семь человек

Пожарные спасли семь человек при тушении ночного пожара в Сланцах Ленинградской области . Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ленобласти.

Сообщение о возгорании на улице Маяковского в Сланцах поступило в субботу 31 марта в 23:37 в Центр управления в кризисных ситуациях.

На месте дежурная смена 145 пожарно-спасательной части выяснила, что горит одна из комнат блочного общежития. Пожарные эвакуировали шестерых жильцов соседних квартир и на руках вынесли пострадавшего, оказавшегося в зоне пожара.

Пожарные устранили огонь в течении 30 минут, и люди смогли вернуться домой.