Ещё
Из горящего общежития в Сланцах спасли семь человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из горящего общежития в Сланцах спасли семь человек 

Ivyborg.ru 1 час назад
Пожарные спасли семь человек при тушении ночного пожара в Сланцах Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ленобласти.
Сообщение о возгорании на улице Маяковского в Сланцах поступило в субботу 31 марта в 23:37 в Центр управления в кризисных ситуациях.
На месте дежурная смена 145 пожарно-спасательной части выяснила, что горит одна из комнат блочного общежития. Пожарные эвакуировали шестерых жильцов соседних квартир и на руках вынесли пострадавшего, оказавшегося в зоне пожара.
Пожарные устранили огонь в течении 30 минут, и люди смогли вернуться домой.
Ivyborg.ru: последние новости
Владимир Путин пообещал жителям Кемерово наказать всех виновников трагедии в ТЦ Трагедия в Кемерове: мы сами виноваты в гибели невинных Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ195
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»297
Путин подписал указ об отставке Тулеева449
В Домодедово девушка избила пограничника47
Стало известно время падения «Небесного дворца»38
Видео
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение