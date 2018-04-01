В МЧС РТ назвали причину пожара в казанском «Старом амбаре» 

В ГУ МЧС по РТ сообщили о причинах пожара в казанском ресторане «Старый амбар». Напомним, загорелся «амбар» накануне вечером, сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 22:39. «Предварительная причина пожара — вспышка жиров в вытяжной системе при приготовлении пищи на углях в мангале», — сообщает пресс-служба МЧС РТ. Уточняется, что площадь пожара в ресторане составила 450 квадратных метров. Горели мансарда и кровля двухэтажного здания, где расположен ресторан. В результате инцидента погибших или пострадавших нет. Ранее мы публиковали видео с места происшествия и рассказывали о ходе тушения.