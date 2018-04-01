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Пожар на площади 100 кв. м произошел ночью в Кировском районе
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Пожар на площади 100 кв. м произошел ночью в Кировском районе 

ТРК Губерния 44 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Информация о серьезном возгорании на улице Олимпийской в Самаре поступила дежурному МЧС в воскресенье, 1 апреля, в 5:43. Через несколько минут к месту вызова были направлены 7 единиц техники и 31 человек личного состава. По прибытии пожарные установили, что происходит открытое горение ангара на площади 100 кв. м. По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 6:06 огонь удалось локализовать, еще через две минуты специалисты объявили ликвидацию горения. По предварительным данным, во время происшествия обошлось без жертв. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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