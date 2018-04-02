В Волгоградской области на водоемах открылась навигация

Навигация открылась с 1 апреля на судоходных водоёмах Волгоградской области в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, маломерные суда, не прошедшие госрегистрацию и не имеющие номеров, не могут выйти в плавание. Спасатели также не рекомендуют владельцам катеров и лодок появляться на водоемах, не имея при себе документов на судно и удостоверения на право управления им.