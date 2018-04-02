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В Волгоградской области на водоемах открылась навигация
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В Волгоградской области на водоемах открылась навигация 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Навигация открылась с 1 апреля на судоходных водоёмах Волгоградской области в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, маломерные суда, не прошедшие госрегистрацию и не имеющие номеров, не могут выйти в плавание. Спасатели также не рекомендуют владельцам катеров и лодок появляться на водоемах, не имея при себе документов на судно и удостоверения на право управления им.
Кроме того, суда должны пройти техническое освидетельствование в инспекторских подразделениях Центра ГИМС МЧС по региону перед тем, как выйти на водоемы.
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