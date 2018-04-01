Ростовская область попала в топ-30 наиболее уязвимых для ЧС регионов

Составлен перечень регионов России с высоким риском пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей в 2018 году, сообщает РИА Новости

Аналитическое исследование проведено Всероссийским центром мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) МЧС России — Центр «Антистихия».

ЧП на социальных объектах, в том числе — в домах престарелых и инвалидов, в 2018 году прогнозируется специалистами в 30 регионах страны, включая Ростовскую область

Наибольшую вероятность чрезвычайных ситуаций Центр «Антистихия» связывает с рисками, возникающими в процессе хозяйственной деятельности и глобальным изменением климата.

Также сообщается, что на перечисленных в списке территориях возможного воздействия поражающих факторов живут 60% населения страны.