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Ростовская область попала в топ-30 наиболее уязвимых для ЧС регионов
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Ростовская область попала в топ-30 наиболее уязвимых для ЧС регионов 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Составлен перечень регионов России с высоким риском пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей в 2018 году, сообщает РИА Новости.
Аналитическое исследование проведено Всероссийским центром мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) МЧС России — Центр «Антистихия».
ЧП на социальных объектах, в том числе — в домах престарелых и инвалидов, в 2018 году прогнозируется специалистами в 30 регионах страны, включая Ростовскую область.
Наибольшую вероятность чрезвычайных ситуаций Центр «Антистихия» связывает с рисками, возникающими в процессе хозяйственной деятельности и глобальным изменением климата.
Также сообщается, что на перечисленных в списке территориях возможного воздействия поражающих факторов живут 60% населения страны.
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